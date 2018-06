Casas evacuadas devido a incêndio na região de Manchester

As escolas da região estão de portas fechadas e os residentes que não foram obrigados a deslocar-se, foram aconselhados a ficar em casa, com as portas e janelas fechadas. Segundo as autoridades locais, o Exército está em alerta para intervir se necessário em operações de resgate.

Para já não há vítimas a registar. As causas do incêndio estão ainda por apurar. As chamas, que avançam numa linha que se prolonga por vários quilómetros, são propagadas pela vaga de calor que se faz sentir na região, enquanto dezenas de bombeiros continuam envolvidos nas operações de contenção.