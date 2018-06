Tamanho do texto

Pode ser o dono da mão de Deus, mas o coração de Maradona é bem humano e quando as emoções apertam não há "Pibe" que aguente. Afinal, a Argentina estava em risco de ser eliminada. O antigo craque da seleção argentina sentiu-se mail durante o jogo com a Nigéria que ditou a permanência no Mundial. Foi levado em braços e correu o rumor de que teria sido levado para o hospital, mais tarde desmentido. Ter-se-á tratado de uma indisposição vagal.