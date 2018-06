Depois de ter estado a bordo da embarcação com migrantes resgatados no Mediterrâneo e impedida de atracar nos portos de Itália e Malta, o parlamentar do Partido Comunista Português, João Pimenta, conta à euronews o que viu e como está pouco confiante de que a discussão no Conselho Europeu, nos próximos dias, produza uma resposta concertada para a crise migratória.