Mais de cinco milhões de pessoas vivem em pobreza absoluta em Itália

A escalada da pobreza no último ano atinge 8,4% por cento da população, apesar de a economia estar a crescer ligeiramente há quatro anos consecutivos.

O produto interno bruto subiu 1,5% no ano passado. As previsões para este ano antecipam um cenário semelhante, o que coloca a Itália entre as economias mais lentas da zona euro.

O Istat define pobreza absoluta como a condição daquelas que não conseguem comprar bens e serviços "essenciais para evitar formas graves de exclusão social".