"Destino da UE está em jogo", diz Merkel

Num discurso no Bundestag, câmara baixa do parlamento alemão, a chanceler Angela Merkel advertiu para uma possível quebra da União Europeia se não for encontrado um compromisso sobre a questão migratória entre os vários Estados-membros: "Ou encontramos uma forma de fazer acreditar às pessoas em África e outros locais que somos guiados por valores, que defendemos o multilateralismo e não o unilateralismo, ou nunca mais ninguém acredita nos nossos valores, aqueles que têm vindo a fortalecer a Europa", disse a chanceler, numa reação aos governos, nomeadamente o italiano, que têm tomado uma atitude mais dura relativamente ao acolhimento de migrantes.