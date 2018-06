Crise migratória domina início da cimeira da UE

Tamanho do texto

Está em curso em Bruxelas aquela que é talvez uma das mais complexas cimeiras europeias dos últimos tempos. Apesar de não ser o único tema da agenda, a crise migratória acabou por dominar a ordem do dia e, desde a chegada dos chefes de Estado e de governo, as declarações sobre a questão serviram para frisar as profundas divisões.