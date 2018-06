Tamanho do texto

Um tiroteio na redacção do jornal norte-americano Capital Gazette provocou pelo menos cinco mortos e vários feridos graves. O incidente ocorreu ao início da tarde desta quinta-feira. De acordo com a polícia, o atirador foi detido mas ainda não foi revelada a identidade nem os motivos deste ataque. O jornal fica em Annapolis, no estado de Maryland.