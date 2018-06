Trump e Putin reúnem-se em Helsínquia a 16 de julho

De acordo com uma declaração da Casa Branca no encontro vão discutir-se "as relações entre os EUA e a Rússia e outros temas relacionados com a segurança nacional dos dois países."

Da cimeira constará um encontro a sós entre os dois chefes de Estado, um pequeno-almoço e uma conferência de imprensa conjunta. Haverá também um evento protocolar que ainda não foi conhecido.

Desde janeiro do ano passado, altura em que Donald Trump entrou em funções, os dois líderes só se encontraram à margem de reuniões internacionais. A mais recente foi no Vietname em novembro de 2017.

Esta quarta-feira, em Moscovo, o principal conselheiro de Trump para as questões relacionadas com a segurança nacional esteve reunido com Putin e o chefe da diplomacia russa, Seguei Lavrov, para participar de um encontro preparatório que terá durado várias horas.