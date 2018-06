Giuseppe Conte: "Itália já não está sozinha"

O presidente do Conselho italiano, Giuseppe Conte, saiu satisfeito da Cimeira Europeia dos 28, que permitiu um acordo para uma política migratória coordenada entre os Estados membros, depois de semanas de tensão por causa da chegada de embarcações com migrantes, resgatados durantes travessias do Mediterrâneo.

O chefe do Executivo italiano, que tinha ameaçado com bloquear as conclusões finais da cimeira caso não fosse tomada uma decisão que garantisse uma Europa mais solidária para com os países na linha da frente da crise dos migrantes e refugiados, disse que "a Itália já não estava sozinha."