Tiroteio num jornal de Maryland deixa cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram num tiroteio dentro do edifício do Capital Gazette, um jornal de Annapolis, a capital do estado norte-americano de Maryland, no que foi descrito pelas autoridades como um ataque premeditado. Duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Bill Krampf, da Polícia do Condado de Anne Arundel, disse aos jornalistas que o único suspeito tinha tudo planeado: