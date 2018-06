Al-Qaeda reivindica ataque no Mali

O grupo jihadista Nusrat, ligado à Al-Qaeda, reivindicou o ataque armado desta sexta-feira no Mali contra o quartel-general do G5 do Sahel, uma força militar conjunta de luta contra o terrorismo jihadista. O grupo é composto pelo Mali, Níger, Mauritânia, Burkina Faso e Chade.

Pelo menos seis pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas, segundo as informações avançadas pelas forças de segurança locais.

Este é o primeiro ataque contra o G5 do Sahel. Aconteceu perto da cidade de Mopti, no centro do país, quatro dias depois de uma reunião entre os líderes do grupo e o presidente francês para preparar a Cimeira da União Africana que acontece dias 1 e 2 de julho na Mauritânia.