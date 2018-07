Confrontos em manifestação contra política migratória de Trump

Movimentos nacionalistas envolveram-se numa autêntica batalha campal com elementos de grupos anti-fascistas, semeando o caos na cidade da costa oeste dos Estados Unidos.

Foram lançadas bombas de fumo e petardos. A polícia foi obrigada a intervir, dispersando ambos lados. As autoridades falam em vários feridos e numa série de detenções.

Houve mais protestos um pouco por todo o país, sem registo de confrontos. As plataformas sociais organizaram as marchas sob o lema "As Família devem permanecer juntas."

A política de tolerância zero do presidente Trump relativa à migração fez com que mais de duas mil crianças fossem separadas dos pais na fronteira entre Estados Unidos e México.

Apesar do passo atrás do presidente, depois das crescentes críticas, mesmo no seio do Partido Republicano, a grande maioria dos menores continua em centros de detenção.