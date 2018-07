Futuro político de Merkel em risco

No entanto, o primeiro-ministro da República Checa, Andrej Babis, negou este domingo ter chegado a acordo com Merkel para receber no seu país requerentes a asilo vindos de outros países europeus.

A Hungria e a Polónia também juntaram as vozes ao primeiro-ministro checo.

No centro do problema está o ministro do Interior, Horst Seehoffer, líder do partido aliado de Merkel na Bavária, CSU, que tem que decidir se aceita o acordo conseguido por Merkel em Bruxelas na semana passada.

De recordar que na sexta-feira os líderes europeus chegaram a acordo para a partilha voluntária de refugiados assim como a criação de "centros de controlo" na União Europeia a fim de processarem os pedidos de asilo.

O acordo foi obtido às primeiras horas da manhã de sexta-feira após uma maratona negocial que começou na quinta-feira e se prolongou pela noite.