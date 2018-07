Mexicanos escolhem novo presidente

Tamanho do texto

No México é dia de eleições presidenciais. Oitenta e nove milhões de eleitores escolhem entre quatro candidatos . As sondagens dão vantagem ao candidato de esquerda Andrés Manuel López Obrador que já votou numa assembleia de voto situada no sul da capital. Obrador promete mudanças radicais e o fim da corrupção.

O mais jovem dos quatro candidatos presidenciais é Ricardo Anaya, de 39 anos de idade que lidera uma coligação formada por partidos de direita e esquerda e que assume uma postura de modernidade.

O candidato que representa o partido no poder, PRI, é Jose Antonio Meade, que não faz parte dos quadros do partido, mas que tem experiência pois já ocupou cinco lugares ministeriais. As sondagens sugerem que a sua imagem está a ser afetada pelas alegações de corrupção e clientelismo que também afetam o executivo ligado ao presidente Enrique Peña Nieto.

A campanha eleitoral foi a mais sangrenta da história do país. Pelo menos 133 pessoas perderam a vida em resultado de incidentes relacionados direta ou indiretamente com as eleições. A violência está a ser atribuída aos cartéis da droga.

Estas eleições vão decidir a renovação de mais de 18 mil mandatos, contando-se entre os quais 500 deputados e 128 senadores, para além de inúmeros lugares regionais e locais.