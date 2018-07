Ministro do Interior alemão demite-se em desacordo com política migratória de Merkel

O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer vai demitir-se por estar em desacordo com a Angela Merkel devido à política de migração. A informação é avançada pela agência France Press, que cita fontes do partido que lidera. Seehofer, que é presidente do partido-irmão bávaro (CSU) da CDU de Merkel, defende que os migrantes que tenham sido inicialmente registados noutro Estado-membro da União Europeia sejam deportados uma vez chegados junto às fronteiras da Alemanha.