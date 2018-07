Pausa na ofensiva por Hodeida numa oportunidade para a paz

Tamanho do texto

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma pausa na ofensiva contra os hutis no Iémen, os rebeldes xiitas apoiados plo Irão e que controlam o Porto de Hodeida.

Espera-se que as Nações Unidas possam negociar uma retirada. O anuncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter, Anwar Gargash, que desejou boa sorte ao envi ado especial da ONU.

A ofensiva por Hodeida começou dia 12 de junho. É a batalha mais dura na guerra entre rebeldes hutis e a coligação emirato-saudita.

As Nações Unidas dizem que mais de oito milhões poderão morrer de fome na região do Porto de Hodeida, no Mar Vermelho de uma importância vital para o Iémen.

Pelo porto chegam mantimentos e ajuda internacional. O país do Golfo depende de importação para 90% por cento das necessidades básicas. Cerca de 70% dessas importações chegam pelo Porto de Hodeida.

Milhares de pessoas deixaram a região e refugiaram-se em Sanaa, a capital iemenita, controlada pelos rebeldes xiitas.