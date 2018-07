Protestos e comemorações em Hong Kong

Em Hong Kong celebram-se os os 21 anos da transferência de soberania do território, do Reino Unido para a China.

As cerimónias oficiais realizaram-se junto ao porto Vitória e contaram com a presença da chefe do executivo, Carrie Lam.

Este ano, as comemorações aconteceram no meio de protestos e a polícia impediu cerca de 20 pessoas de se aproximarem do local onde decorria a cerimónia. Os manifestantes transportavam um caixão, símbolo da morte da democracia, gritaram palavras de ordem contra o regime Chinês e exigiram o direito a participar no processo eleitoral e nas decisões políticas do país.

Na base dos protestos esteve também a situação da viúva do prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo, mantida sob custódia e isolada desde que o marido recebeu o premio, em 2010.