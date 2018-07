Tempo de contrastes na Europa

No Reino Unido, os bombeiros continuam a lutar contra dois fogos de grandes dimensões que há vários dias devoram o mato nas imediações da cidade de Manchester no norte do país.

Há cerca de uma semana que as autoridades lutam contra o avanço do primeiro foco de incêndio em Saddleworth Moor. Na quinta-feira passada, um outro foco de incêndio foi declarado em Winter Hill.

Na sexta-feira, as autoridades anunciaram a detenção de um indivíduo de 22 anos de idade suspeito de fogo posto.

Em França, os termómetros chegaram este fim de semana aos 35 graus centígrados em várias regiões.

No sábado, as autoridades emitiram um alerta de calor excessivo na região de Lyon (Rhone-Alpes) no sudeste do país.

Em contraste, na Roménia chuvas intensas e inundações estão a espalhar o caos em várias regiões. Pelo menos sessenta localidades espalhadas por 14 municípios foram afetadas.