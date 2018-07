Trump pede à Arábia Saudita para aumentar produção de petróleo

Tamanho do texto

Na sua conta do Twitter, Donald Trump revelou o telefonema com com o Rei Salman, a quem pediu um aumento da produção de petróleo, “talvez até dois milhões de barris/dia".

Sobre a conversa com o Rei, Trump escreveu ainda: “Os preços são demasiado altos. E ele aceitou”.

Poucas horas depois, a agência de notícias estatal saudita confirmou a chamada mas não deu muitos pormenores.

Avançou apenas que Trump e Salman concordaram que os países produtores de petróleo devem compensar potenciais faltas de reservas e sublinharam a necessidade de manter a estabilidade do mercado petrolífero e o crescimento da economia global.

O preço do petróleo aumentou depois de os Estados Unidos terem pedido aos aliados para não comprar petróleo ao Irão, e por causa da instabilidade na Venezuela e na Líbia.

A Arábia Saudita produz atualmente cerca de 10 milhões de barris por dia.