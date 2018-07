Ashley Judd visita vítimas de abusos sexuais no Sudão do Sul

Tamanho do texto

Na primeira visita ao Sudão do Sul, enquanto embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), a atriz Ashley Judd levou uma mensagem para as vítimas sobreviventes de violações, num país onde esta prática é uma arma de guerra corrente.

Ashley foi uma das primeiras mulheres a denunciar os abusos sexuais do produtor de Hollywood, Harvey Weinstein. Mas apesar de o movimento "Mee Too" ter despertado consciências em todo o mundo, em países devastados pelos conflitos armados, como o Sudão do Sul, milhares de mulheres sofrem em silêncio.