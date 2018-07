Crianças desaparecidas em gruta já foram encontradas com vida

Os 12 rapazes e do treinador da equipa de futebol desaparecidos num complexo de grutas na Tailândia foram resgatados. Esta segunda-feira, o governo tailandês anuncipi a equipa foi com vida.

Um anúncio que gerou grande felicidade na Tailândia sobretudo entre os familiares da equipa desaparecida. Ao sair das grutas, as crianças estavam debilitadas mas aparentemente estar bem.

As equipas de salvamento acreditam que foi graças aos jovens terem permanecido numa câmara de ar que sobreviveram. As operações duravam há 9 dias.

A falta de luz, as chuvas torrenciais e as inundações dos estreitos passadiços que davam acesso às grutas foram os maiores obstáculos das equipas de salvamento.

Mais de 1300 socorristas tentaram na última semana chegar ao ponto em que julgavam estar a equipa de futebol desaparecida.

A esta mega-operação juntaram-se equipas de regates da China, Austrália e dos Estados Unidos da América.

O desaparecimento dos jovens e do seu treinador ocorreu a 23 de junho. A equipa decidiu ir fazer uma visita às grutas, apos um treino de futebol. Acabou por ficar presa com a subida do nível das águas. Bicicletas abandonadas e pegadas junto às grutas deram o sinal de alerta e as operações de resgate começaram pouco tempo depois.