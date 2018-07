Estado da Baviera reforça controlo da fronteira com a Áustria

Tamanho do texto

Ao mesmo tempo que Angela Merkel tenta lidar com a tempestade que afeta o governo que lidera, exatamente por causa da política migratória. A CSU, partido irmão da CDU na Baviera, defende o controlo das fronteiras mas garante que o arranque das operações da polícia nesta altura é pura coincidência.

O presidente do Estado, Markus Söder, explica que "é importante implementar medidas de segurança nas fronteiras e que ainda há margem de manobra para o fazer. As decisões tom adas pelos líderes europeus são importantes mas vão demorar algum tempo a ser postas em prática, por isso a Alemanha pode avançar com ações reais e reforçar os interesses da Europa".

Ainda antes da implementação destas medidas, o número de migrantes que tentaram passar a fronteira entre a Baviera e a Áustria diminuiu consideravelmente. Apenas 20% dos refugiados que chegou à Alemanha passou por esta rota.