Merkel e Seehofer chegam a acordo sobre migração

A chanceler alemã diz que CDU e CSU chegaram a acordo para endurecer o controlo das fronteiras.

Horst Seehofer exigia que alguns dos migrantes pudessem ser devolvidos aos países de origem.

"Chegámos a um acordo depois de negociações muito intensas entre a CDU e a CSU. Temos um acordo muito claro relativamente à migração ilegal para o futuro nas fronteiras entre alemanha e Áustria."

As tensões no seio do Governo Federal ameaçavam a estabilidade da mais importante das economias do bloco europeu.

A gestão da crise dos migrantes e refugiados tem exercido um enorme desgaste sobre a chanceler alemã