No Japão, as melancias também são cúbicas. O que a natureza cria em formas redondas, os japoneses transformam, desde a década de 80 do século XX, num produto alegadamente mais fácil de arrumar no frigorífico e cortar. Criada pela designer Tomoyuki Ono, em 1978, a melância cúbica ganha o formato graças à caixa onde cresce até ao ponto de colheita. Considerada uma fruto de luxo, pode custar centenas de euros.