Mais de 200 mortos nos últimos dias no Mediterrâneo

Tamanho do texto

Foram encontrados mais de 200 corpos ao largo da costa da Líbia nos últimos dias, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações.

O país norte-africano é um ponto de passagem fundamental para os migrantes. Itália enviou várias embarcações para apoiar a guarda costeira local.

Roma insiste numa política dura para com os migrantes e refugiados.

Apesar dos milhares de mortos, muitos continuam a arriscar a vida numa perigosa travessia pelo Mediterrâneo. Uma tentativa desesperada para chegar onde se pensa que haverá uma vida melhor.

Morreram mais de 1400 pessoas nos primeiros seis meses do ano. Em 2017, no mesmo período, tinham morrido mais de 2200, de acordo com a OIM.