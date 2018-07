Mais de 50 mil turistas aderiram ao E-Tax Free Portugal

O e-Tax Free tornou-se obrigatório no dia 1 de julho. Esteve um ano em período experimental e, segundo dados divulgados pelo Governo português, mais de 50 mil turistas e 800 lojistas aderiram.

"Com este sistema, aquilo que se faz é associar o passaporte à primeira compra. A partir daí, eletronicamente, vão sendo comunicadas à Autoridade Tributária essas mesmas compras. Quando o turista chega ao aeroporto valida num quiosque eletrónico, como seu passaporte e com o 'boarding pass', valida os montantes que tem a recuperar e recupera com muita facilidade", refere o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Segundo os números do Governo português, foram comunicadas no sistema mais de 61 mil faturas. Os visitantes do Brasil, de Angola e da China foram os turistas extracomunitários que mais gastaram no país, no período experimental do e-Tax Free.