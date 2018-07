Nepal, um país em reconstrução há três anos

Tamanho do texto

Atualmente, as técnicas de construção de baixo custo estão a ajudar a acelerar o processo de reconstrução. Visitámos Sindhupalchowck, a zona que sofreu mais danos.

Vimos, em Aid Zone, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, formou construtores, como Pemba, para usar materiais mais leves e mais baratos para a reconstrução de habitações resistentes aos sismos. O problema é que estes são difíceis de encontrar em áreas rurais remotas do Nepal.

Por isso, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, financiado pelo departamento de Ajuda Humanitária da União Europeia, apoiou a criação de várias lojas, geridas localmente, onde os construtores e proprietários podem encontrar material específico a um preço razoável.

Este estabelecimento em Irkhu, uma pequena aldeia perto da principal cidade do distrito de Chautara, criou novos empregos para alguns dos residentes atingidos pelo terramoto. Sristi é a gerente. Lutou para sobreviver depois dos sismos. "No bazar de Irkhu não se encontra muito material de construção. Por isso, abrimos esta loja. Desde então, fornecemos material a custo muito baixo, como arame de ferro galvanizado e as telas de arame", explica Sristi.

Outros quinze habitantes locais integram o comité que administra a loja. Juntos, ajudam os nepaleses a reconstruir as suas habitações de uma forma mais rápida e económica.