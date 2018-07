Trump satisfeito com telefonema com Obrador

Mesmo se tudo parece separar Donald Trump do vencedor das eleições mexicanas do último domingo, Andrés Manuel López Obrador, os dias seguintes à vitória do candidato da esquerda estão a ser vividos em clima de paz com o homem da Casa Branca. López Obrador e Trump falaram ao telefone e discutiram os temas mais quentes entre os dois vizinhos - a imigração, o comércio e a segurança.

"Acabo de falar com o presidente eleito do México. Tivemos uma excelente conversa de meia hora, falámos sobre a segurança das fronteiras e o comércio, a NAFTA e um acordo separado só com o México", disse Trump.

Num discurso perante apoiantes, López Obrador prometeu construir uma relação com os Estados Unidos baseada no respeito mútuo. O antigo presidente da Câmara da Cidade do México é o primeiro político de esquerda a ser eleito presidente desde que o reinado de 70 anos do Partido Revolucionário Institucional acabou, em 2000, com a eleição de Vicente Fox.

López Obrador definiu como prioridade o combate à corrupção e ao crime. A pobreza e a violência são alguns dos maiores problemas que enfrenta o México. Violência que marcou também a campanha eleitoral. Desde setembro do ano passado, 120 candidatos a vários postos foram assassinados.