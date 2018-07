Viena "pronta para responder" às medidas de Merkel nas fronteiras

Tamanho do texto

A Áustria está preparada para agir e proteger as fronteiras da Federação. Foi o que disse esta terça-feira aos jornalistas o Chanceler austríaco.

Sebastian Kurz falou num Governo pronto para todo o tipo de eventualidades. O Governo segue com atenção o acordo no seio do Executivo de Angela Merkel relativamente à proteção das fronteiras.