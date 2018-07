Candidata islamita conquista presidência da Câmara de Tunes

Cabeça de lista do partido islamita Ennahdha nas primeiras municipais democráticas no país desde a Revolução de Jasmim, a empresária de 53 anos foi eleita pelos novos conselheiros municipais, com 26 votos a favor, mais quatro do que o principal adversário.

Pioneira no mundo árabe em termos da emancipação feminina, a Tunísia conta com uma nova Constituição, adotada em 2014, que estabelece a igualdade entre homem e mulher e introduz um objetivo de paridade nas assembleias eleitas.

Mas os críticos dizem que Abdel Rahim não é forçosamente um símbolo do progresso, lembrando que a autarca islamita classificou, no passado recente, as mulheres solteiras como uma "infâmia e uma chaga para a sociedade".