Justiça do Equador dita ordem de prisão preventiva para Rafael Correa

A viver na Bélgica, o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, foi alvo de uma ordem de prisão preventiva por parte de um tribunal do país sul-americano.

Correa deveria ter comparecido esta segunda-feira perante a justiça, em Quito, por causa do alegado envolvimento no sequestro de um adversário político. Desobedeceu e, em vez disso, rumou ao consulado do Equador em Bruxelas.

Através do Twitter disse que a medida "é um grave atropelo da justiça" e dos seus direitos. Sublinhou que "semelhante monstruosidade jamais prosperará num Estado de Direito como a Bélgica", país natal da mulher.

A juíza Daniella Camacho disse, esta terça-feira, ter alertado a Interpol para conseguir a extradição de Correa, apontado por faltar à chamada para comparecer em tribunal.

Raptado em Bogotá, em 2012, o deputado Fernando Balda alega que o ex-Presidente orquestrou o sequestro. Em rota de colisão com Correa, Balda estava acusado de golpe fracassado contra o então chefe de Estado. Foi depois condenado a um ano de prisão por colocar em risco a segurança do Estado.