Não há plano nem data para o resgate dos jovens tailandeses

Tamanho do texto

Ainda assim, para os militares, o mais importante é garantir a segurança. "Os rapazes estão bem. Não precisamos de pressa," afirma o almirante Apakorn Yuukongaew, da Marinha tailandesa, aduiantando que está a ser montada "uma linha telefónica para os pais poderem falar com os seus filhos".

As chuvas fortes previstas para os próximos dias podem elevar ainda mais o nível da água na gruta.

Têm entre 11 e 16 anos e estavam, juntamente com o treinador, desaparecidos há 10 dias nesta gruta em Tham Luang .

Os militares trabalham com especialistas em resgate para desenhar um plano que permita retirar o grupo em segurança.

Algumas das crianças não sabem sequer nadar e enfrentam um mergulho de cerca de dois quilómetros e meio. Uma das opções é ensiná-los a usar equipamento de mergulho.

Especialistas em resgates em condições extremas consideram que uma extracção subaquática tem muitos riscos: para os jovens e para as equipas técnicas.

Andrew Watson, do Departamento de Resgate em Minas, fala num ambiente "muito perigoso" em que a "água está suja, com muitas correntes, e as distâncias são muito longas."

Para já, não há data para qualquer tentativa de resgate. Mas, apesar dos riscos, a possibilidade de deixar os jovens na gruta vários meses até que passe a época das monções (outubro) e o nível da água desça também parece pouco provável.

Sem plano, várias equipas batem o terreno na tentativa de encontrar outra entrada na gruta que possa ser solução.

Reações nas redes sociais

O drama destes jovens futebolistas comoveu a comunidade internacional e várias ilustrações começaram a ser partilhadas rapidamente. Um cartonista, atribui-lhes o troféu do campeonato do mundo.