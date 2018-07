Alemanha retoma deportações de migrantes afegãos

Tamanho do texto

A Alemanha retomou as deportações em grande escala de migrantes para o Afeganistão.

Depois de uma nova avaliação sobre a segurança no país, a chanceler alemã deu luz verde ao envio dos migrantes que viram os seus pedidos de asilo recusados.

Esta semana, um primeiro voo charter descolou do aeroporto de Munique com 69 afegãos a bordo.

Grupos de apoio a migrantes protestam contra o que chamam de endurecimento adicional da política de asilo da Alemanha. Stephan Duennwald, o porta-voz do Centro de Refugiados da Baviera - uma organização sem fins lucrativos de apoio a migrantes, está descontente com o partido que governa o Estado, o conservador CSU.

"A Baviera tenta copiar as ideias de Viktor Orban na Hungria e implementar políticas semelhantes na Alemanha. A Baviera sempre tentou apresentar-se como um estado duro. Uma tendência que tende a crescer com as próximas eleições regionais. Esta agressão é contra os membros mais fracos da nossa sociedade, é contra os refugiados "

Em declarações à Euronews, o governo regional da Baviera referiu que as deportações são necessárias e vão continuar.