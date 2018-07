Berlim, Viena e Roma querem fechar rota do Mediterrâneo

A informação foi avançada pelo chanceler austríaco, Sebastian Kurz, depois de um encontro com o ministro do interior alemão.

"Vai haver um encontro dos ministros do interior da Alemanha, Áustria e Itália com o objetivo de adotar medidas para encerrar a Rota do Mediterrâneo. Temos de garantir que por esse caminho termina a imigração ilegal".

Horst Seehofer, ministro alemão do interior, chegou esta quinta-feira a Viena para debater com o chanceler e com o vice-chanceler austríacos o novo plano de Berlim para lidar com a entrada dos migrantes na Europa.

A Áustria teme um aumento do número de migrantes no país. Seehofer garantiu que Berlim "não deixará nas mãos dos austríacos” migrantes que já tenham pedido asilo em outros países.

"Temos de esperar para ver que tipo de acordo será alcançado com a Grécia. As negociações não vão ser fáceis".

Para o ministro alemão, a Grécia e a Itália são obrigadas a receber todos os migrantes que foram registados nos dois países antes de viajarem para a Alemanha.