Froome ao assalto do quinto "Tour"

Chris Froome está no Tour para vencer, depois de inocentado no processo antidopagem em que tinha sido, numa primeira instância, condenado por uso de substâncias proibidas. Apesar das reservas da organização e da União Ciclista Internacional, o britânico da Sky, vencedor de quatro das últimas cinco edições, vai mesmo estar na partida da Volta a França em bicicleta, que começa este sábado no oeste do país.

"Desde o início disse que não fiz nada de errado. Sempre tive esperanças de chegar a este ponto e esse ponto chegou finalmente. Estou muito aliviado. Poder participar na volta à França significa que há um grande peso que sai de cima dos meus ombros", disse o corredor.

Froome, figura principal da Team Sky, venceu a volta de 2013 e as últimas três. É considerado a sensação da Volta a França e o maior ciclista da atualidade. Depois do escândalo com Lance Armstrong, a quem foram retiradas as sete vitórias consecutivas entre 1999 e 2005, o público vê o fenómeno de Froome com grande desconfiança... a organização do Tour teme possíveis ataques do público contra o ciclista.