Reino Unido: Novo caso com Novichok levanta suspeitas

O episódio aconteceu em Amesburry, a 15 minutos de Salisbury, no Reino Unido, a cidade onde o ex-agente russo e a filha, Yulia Skripal, sofreram o ataque que teve consequências também dipomáticas. Dois casos, completamente independentes, pelo menos segundo aquilo que a investigação concluiu até agora.

Um homem de 44 anos e uma mulher de 45 foram encontrados inconscientes. A polícia britânica suspeitou de overdose mas rapidamente iniciou um processo de investigação e acabou por confirmar a presença do agente neurotóxico .

Um casal está internado em estado crítico depois de entrar em contacto com Novichok, o mesmo agente neurotóxico com que Skripal e a filha foram atacados em março deste ano

O comissário da polícia local declarou aos jornalistas que "não há nada que prove a ligação entre os dois agentes".

"Após a análise detalhada das amostras, podemos confirmar que as vítimas foram expostas ao agente neurotoxico Novichok, o mesmo agente neurotóxico que contaminou Yulia e Sergei Skripal. No entanto, não estamos em posição de dizer se é proveniente do mesmo lote ou não.", admitiu Neil Basu.

O caso Skripal levantou uma guerra fria entre a Rússia e o Reino Unido, levou a uma série de decisões políticas em cada um dos países, como a expulsão de diplomatas russos e ingleses de Londres e de Moscovo.

Este é o segundo caso em apenas 4 meses. As investigações estão a apurar o que terá acontecido.