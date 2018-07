Reino Unido pede explicações à Rússia sobre envenenamento

A causa do incidente que vitimou o casal inglês no passado sábado em Amesbury já foi determinada. Com a investigação em curso, a vila vive dias de incerteza e agitação. O país também. Inglaterra diz que se trata de um envenenamento com origem russa. E agora quer apurar responsabilidades.

"O mundo tem os olhos postos na Rússia e não é por causa do Mundial de Futebol. É tempo de o Estado russo explicar o que se passa. É absolutamente inaceitável sermos um alvo deliberado ou acidental e que se lance veneno nas nossas ruas, nos parques, nas cidades", afirmou no parlamento o Ministro do Interior do Reino Unido, Sajid Javid.

Os percursos de Charlie Rowley e Dawn Sturgess estão a ser seguidos e analisados ao pormenor, entre Amesbury e Salisbury. As autoridades garantem já não haver qualquer risco para as populações, mas com toda a afluência de polícias e meios de comunicação social, os locais estão preocupados, mas também zangados.