Reveladas imagens do casal envenenado em Amesbury

Nas imagens de videovigilância pode ver-se Dawn Sturgess e Charlie Rowley dias antes de estarem em contacto com o agente neurotóxico _Novichok, _que os deixou em estado crítico.

Charlie de 44 anos e Dawn de 45 foram encontrados inconscientes, em Amesbury e estão internados desde sábado.

O estado de saúde do casal levantou suspeitas à policia britânica que confirmou, mais tarde, a presença da mesmo substância neurotóxica usada no ataque de Salisbury, em Março.

Ainda não se sabe onde é que o casal entrou em contacto com o produto e de onde ele veio. Essa é agora a principal prioridade das autoridades que estão a investigar o caso.

As pessoas que moram na cidade e arredores têm estado em alerta depois deste novo caso. A diretora adjunta do Centro de Saúde Pública de Inglaterra,Debbie Stark, deu uma conferência de imprensa para "tranquilizar" as pessoas.

"O risco para o público em geral permanece baixo. Entendo que as pessoas em Amesbury e Salisbury e aqueles que visitaram recentemente a área estejam preocupados com este incidente. Gostaria, no entanto, de tranquilizar-vos.", declarou Debbie Stark.

Este novo caso de envenenamento com Novichok aconteceu na cidade de Amesbury, a 15 minutos de Salisbury, onde, em março deste ano, Skripal e a filha, Yulia Skripal, foram atacados exatemente com o mesmo produto tóxico.

A relação entre os casos ainda nao foi provada pelas autoridades, que estão a investigar os 5 locais por onde as vítimas passaram antes de ser contaminadas.