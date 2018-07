Rússia nega responsabilidades no envenenamento de casal britânico

Os britânicos acusaram a Rússia de estar envolvida no caso de envenenamento do casal inglês.

Em época festiva de Mundial de Futebol. a Rússia rejeita responsabilidades e responde: "Os ingleses não apresentaram qualquer prova de envolvimento da Rússia neste caso, para além de acusações infundadas. A Rússia mostrou-se disponível para conduzir uma investigação conjunta desde o início e até agora não obtivemos qualquer resposta", declarou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.

Num momento em que muitos britânicos visitam o país, a Rússia quer garantir que a boa imagem deixada pelo Campeonato do Mundo de Futebol se mantém. Para Sergei Zheleznyak, deputado do partido "Rússia Unida","Isto está a acontecer durante um momento emocionalmente muito positivo para os adeptos britânicos que vieram para a Rússia apoiar a sua equipa no Mundial de Futebol. Há uma grande dissonância entre o que as autoridades britânicas e a comunicação social diz sobre a Rússia".

E a chefe da diplomacia russa fez um apelo ao Reino Unido: "Em nome da segurança dos cidadãos do nosso continente pedimos ao governo de Theresa May que pare com as intrigas e os jogos sobre agentes venenosos", declarou Maria Zakharova.

A troca de acusações dura desde março, com o envenenamento do ex-expião Sergei Skripal e a filha. Cada vez mais, Inglaterra e Rússia vivem de costas voltadas.