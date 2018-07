Salvamento de adolescentes na Tailândia pode demorar quatro meses

Os 12 adolescentes e um adulto presos numa gruta inundada na Tailândia estão agora a ter aulas de natação, para evitar um afogamento, caso o nível das águas suba ainda mais. Começou a época da monção e vai ser difícil haver uma operação de salvamento até as fortes chuvas pararem.

As bombas trabalham noite e dia para extrair água da gruta e controlar assim o nível da água. Há duas grandes dúvidas entre as equipas de socorro: Quando lançar a operação de salvamento e que método usar. A marinha tailandesa diz que o melhor é mesmo esperar pelo fim da estação chuvosa, o que só vai acontecer dentro de quatro meses. A equipa de futebol, constituída por 12 rapazes e pelo treinador foi descoberta na segunda-feira, quando as esperanças já estavam a acabar. O grupo tinha desaparecido no dia 23 de junho.

Para saírem, vão ter de atravessar vários quilómetros de túneis inundados. Um grupo de mergulhadores, paramédicos e membros da unidade de elite da marinha esteve com os jovens e entregou comida e medicamentos.