Salvini confirma encontro com presidente

O ministro do interior italiano confirmou esta quinta-feira o encontro com o presidente.

Matteo Salvini marcou a reunião com Sergio Mattarella para falar sobre a decisão do Tribunal de Cassação, que prevê a apreensão de quase 49 milhões de euros do seu partido de direita.

Em causa está uma fraude de 56 milhões de euros atribuída ao fundador do partido “Liga”, Umberto Bossi, e ao ex-tesoureiro Francesco Belsito, já condenados a penas de prisão.

Segundo a sentença, Bossi e Belsito utilizaram dinheiro público dado aos partidos para pagar despesas pessoais, entre 2008 e 2010.

Matteo Salvini já garantiu que o partido está tranquilo em relação à decisão que qualifica de “bizarra”.

Afirmou ainda que a “Liga” está a ser alvo de ‘um ataque à democracia’ em Itália.