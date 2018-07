"No Coração da Escuridão": o novo filme de Paul Schrader

Tamanho do texto

O confronto entre a fé a vida. O drama vivido por Ethan Hawke no novo filme de Paul Schrader.

Os críticos falam de um desempenho digno de Óscar.

O ator quer saber como o público vai reagir

"Lembro-me que dei à minha mulher para ler e que ela me disse: gosto muito. Mas será que mais alguém vai gostar? Não sabemos ao certo se vai funcionar e penso que acontece o mesmo com o filme terminado. É feito com muito cuidado e precisão mas é radical e estranho".

Ethan Hawke é um antigo capelão militar de luto pela morte do filho, que convenceu a entrar no exército.

_"O melhor deste filme, se conseguirmos perceber, é que te convida a participar. Não te diz o que pensar. Não faz publicidade. Não te vende nada. Eu entendo o final do filme como o tocar de uma campainha, se estiveres disponível para isso. _Vai tocar de forma diferente pessoas diferentes".

"No Coração da Escuridão" estreia dia 12 de julho em Portugal.