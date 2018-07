Tamanho do texto

Pelo menos 19 pessoas morreram e 40 ficaram feridas na sequência de duas explosões numa fábrica de fogo de artifício no México.

O acidente ocorreu em Tultepec, uma região conhecida pela produção de fogo de artifício e pelos acidentes mortais nesta indústria.

A segunda explosão ocorreu quando as primeiras equipas de emergência já estavam no local. Há por isso bombeiros, polícias e pessoal médico entre as vítimas.