Aga Khan festeja jubileu de diamante em Lisboa

O líder espiritual escolheu Lisboa para os festejos do jubileu de diamante.

No programa constam um encontro com o primeiro-ministro, António Costa e outro com o presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. O príncipe vai receber 45 mil fiéis numa cerimónia religiosa, na Feira Internacional de Lisboa.

A passagem de Aga Khan por Portugal encerra com um encontro com o ministro da Ciência, Manuel Heitor, e os 16 bolseiros que estão a desenvolver os primeiros projetos, no âmbito de um acordo com o Governo e que pretende atribuir 10 milhões de euros em bolsas a cientistas.

O príncipe tornou-se o líder da comunidade ismaelita a 11 de julho de 1957. Esta comunidade religiosa tem cerca de 15 milhões de fiéis em todo o mundo, sete mil vivem em Portugal.