Chuva ameaça Rússia-Croácia no Mundial de Futebol

Rússia e Croácia debatem-se este sábado. Um momento decisivo que vai garantir a passagem de uma das seleções à meia final do Mundial de Futebol.

"We know that the Croatia team is very strong. They have many great players and it's going to be a tough match. We must respect them and have a lot of preparation against them. It will be a great game", afirmou em conferência de imprensa Mário Fernandes, da seleção russa.

Do lado da Croácia também não são esperadas facilidades. "Espero um jogo difícil porque estamos a jogar por algo que esperamos há muito tempo e a Rússia pela primeira vez. Portanto não vai ser fácil", disse Dejan Lovren aos jornalistas.

Prevê-se que chuva não afete tanto o estádio que vai receber o jogo, devido à altitude a que se encontra.Mas permanecem as dúvidas: irá o tempo dificultar o futebol em campo?

Os jogadores não sabem, mas nesta altura, todos treinam para vencer até ao final.