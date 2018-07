May anuncia plano para o Brexit e Bruxelas toma nota

Tamanho do texto

Foi depois de uma longa reunião na residência oficial de campo da primeira-ministra britânica que Theresa May anunciou um plano do Executivo para a relação entre Londres e Bruxelas depois de concluído o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia enquanto Estado membro.

Em Chequers, a uns 70 quilómetros a noroeste de Londres, Theresa May mostrou-se otimista e falou na criação de uma relação de livre comércio entre as ilhas Britânicas e a União Europeia.

"A nossa proposta permite a criação de uma relação de livre comércio entre Reino Unido e União Europeia estabelece normas comuns relativamente a bens industriais e produtos agrícolas," explicou a primeira-ministra.

"As normas vão ser exigentes e não vai ser possível realizar quaisquer mudanças sem a aprovação do parlamento."

A chefe do Executivo britânico anunciou também um acordo relativamente à empresas com interesses em solo britânico e na União Europeia e na possibilidade de serem celebrados acordos comerciais no mundo inteiro.

Estes últimos aspetos são importantes, já que permitem, em teoria, superar o problema da fronteira física entre a Irlanda do Norte, unidade integrante do Reino Unido, e a República da Irlanda, na ilha do Eire.

O plano decidido pelo Governo do Reino Unido caracteriza-se pela preparação para todos os cenários possíveis, incluindo uma saída sem acordo com Bruxelas, o chamado hard Brexit.

Mas o plano deve ainda ser debatido com Bruxelas para que o acordo se concretize. Michel Barnier, o líder das negociações da União Europeia, disse, via Twitter, que iria analisar o plano, para saber se era "concretizável e realista".

Espera-se ainda um acordo no plano relativo à circulação de pessoas. Vários grupos britânicos pró-Brexit já se manifestaram. Dizem que este é um mau plano.