Surto de listeriose mata 9 pessoas na Europa

A origem do surto estará em vegetais congelados produzidos numa fábrica na Hungria. Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar foram afetados consumidores na Áustria, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Reino Unido.

Várias organizações de saúde garantem que é seguro ingerir estes vegetais, desde que sejam tomadas as devidas precauções.

Segundo a perita de nutrição, Lívia Domolki, "se esses vegetais forem muito bem cozinhados, as bactérias morrem. Congeladas elas sobrevivem, mas o calor mata-as."

As autoridades de saúde alimentar europeias mandaram retirar do mercado, no dia 29 de junho, todos os vegetais congelados produzidos pela empresa húngara.

É possível que apareçam novos casos devido ao longo período de incubação que pode chegar aos 70 dias.

A infeção manifesta-se, sobretudo através de uma gastroenterite com febre, náuseas ou diarreia.