Milhares protestam em Bruxelas contra Donald Trump

As ruas de Bruxelas encheram-se, este sábado, com milhares de pessoas que protestaram contra a presença de Donald Trump na cimeira da NATO que decorre na capital belga nos dias 11 e 12 de julho.

Sob o lema "Trump não és bem-vindo. Façamos a paz grande outra vez" os manifestantes exigiram que se gaste mais dinheiro nas escolas e nas energias limpas, ao invés do investimento em armamento. De acordo com os organizadores, esta "militarização da política mundial" só "exclui as pessoas.

Ele vaticina um mundo de guerra, benefícios para a indústria de armas... E ele está a prender crianças migrantes em jaulas. Ele não é bem-vindo, não a pessoa em si, mas a sua política", conta Isabelle Vanbrabant, da organização.

"Ele tem sido abertamente contra o casamento homossexual e bloqueia o acesso à igualdade das pessoas transexuais, em particular. Em última análise, ele é muito coerente nesse discurso anti-LGBT, consistente com seus discursos sexistas e racistas", afirma a ativista LGBTI, Camille Pier.

Para este domingo estão agendados outro protesto e um ciclo de conferências pacifistas, junto ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.