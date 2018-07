Terroristas atacam Ministério do Interior da Somália

Tamanho do texto

O centro político de Mogadíscio foi este sábado atacado. Duas explosões junto à sede do Ministério do Interior e próximo do Palácio Presidencial, seguidas de tiroteio.

O ataque foi reivindicado pela organização terrorista Al Shabab - O Movimento do Jovem Guerreiro, próximo da Al-Qaida.

Até ao momento, não há um balanço oficial de vítimas, mas alguns meios de comunicação social na Somália falam de dezenas de mortos e feridos.

A televisão estatal anunciou que as autoridades já montarem uma caça ao homem, para deter os terroristas.