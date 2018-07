Alinghi vence quarta etapa da Extreme Sailing Series

A Team Portugal ficou em último lugar, com sete pontos, depois de não ter conseguido pontuar em quatro regatas. À sua frente, com mais um ponto, ficou a Team México.

Com a vitória em Cascais, a Alinghi subiu ao primeiro lugar da classificação geral da competição, com mais um ponto do que a equipa dinamarquesa, com quem estava antes empatados.

A próxima prova da Extreme Sailing Series vai realizar-se em Cardiff, no País de Gales, entre 24 e 27 de agosto. Depois, a competição segue para San Diego, nos Estados Unidos, e termina em Los Cabos, no México.